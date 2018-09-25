شاهدوا.. هكذا أحرج الفنانون مقدمات افتتاح “الجونة” السينمائي

يبدو أن يوم افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة لم يكن الأفضل في حياة الإعلاميات دينا زهرة ولما جبريل، خاصة بعد اللقاءات التي أجرتاها مع عدد من الفنانين.

أجرت زهرة العديد من اللقاءات الفنية مع فنانين عدة، ولكن الإحراج كان سيد الموقف، في أغلب حوارتها.

ففي البداية التقت بالممثل هشام ماجد للحديث عن المهرجان لتوجه له سؤالا عن مشاركته كضيف شرف في فيلم “الكويسين” مع أحمد فهمي، وهل ممكن أن يعود للعمل معه ثانية بعد هذه التجربة؟ ليرد عليها قائلا “ما علاقة هذا الموضوع بالمهرجان” لتؤكد له بعدها أنه مهرجان سينما لذلك طرحت عليه السؤال.

لم يتوقف الأمر عند هذا الأمر فقط، وتكرر مع المخرج يسري نصر الله ولما جبريل حينما قاطعته زميلتها لما أكثر من مرة أثناء حديثه، ليطالبها بعدم مقاطعة حديثه مرة أخرى، ويتركها ويذهب.



وهو ماحدث أيضا مع الممثلة منى زكي عندما وجهت دينا لها سؤالا حول أدائها في أغنية المهرجان التي تشارك بها، لترد عليها بأنه ليس هناك أداء “مفيش أداء ومفيش لسه حاجة”.



وفي لقاء مع يسرا أجرته لما وجهت لها سؤالا لها حول أغنية مهرجان الجونة.



وقامت يسرا بإحراج مذيعة قناة CBC أثناء الحديث معها “شكرا”، وذلك بعدما سألتها عن أسماء الفنانين المشاركين في الأغنية قبل دقائق من عرضها بالمهرجان، لتتركها يسرا دون أن تجيب عليها وتكتفي بالكلمة.

يشار إلى أن مهرجان الجونة تقام فعالياته من 20 سبتمبر الجاري إلى 28 من نفس الشهر.