شاهدوا.. هكذا كان السارق يراقب منزل نانسي عجرم وفادي الهاشم قبل الدخول إليه!

في ظلّ كثرة الأخبار والشائعات التي رافقت وما زالت إلى اليوم قضية سرقة منزل الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ وتحديداً حول هوية السارق الذي قتل على يدّ زوج عجرم الدكتور ​فادي الهاشم​، وحول نيته في الدخول إلى المنزل حيث جرى هناك حديث عن أنه كان يريد الحصول على مستحقات له من زوج الهاشم، تمّ عرض مقطع فيديو جديد يظهر السارق قبل دقائق من دخوله إلى المنزل.

وظهر فيه وجهه بشكل واضح وذلك قبل ان يغطيه محاولاً التخفي، وبدا وهو يستطلع المكان، وكذلك كان واضحاً السلاح الأبيض على خصره.



