الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. هكذا كان السارق يراقب منزل نانسي عجرم وفادي الهاشم قبل الدخول...

شاهدوا.. هكذا كان السارق يراقب منزل نانسي عجرم وفادي الهاشم قبل الدخول إليه!

بواسطة -
0 45
nancy ajram

في ظلّ كثرة الأخبار والشائعات التي رافقت وما زالت إلى اليوم قضية سرقة منزل الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ وتحديداً حول هوية السارق الذي قتل على يدّ زوج عجرم الدكتور ​فادي الهاشم​، وحول نيته في الدخول إلى المنزل حيث جرى هناك حديث عن أنه كان يريد الحصول على مستحقات له من زوج الهاشم، تمّ عرض مقطع فيديو جديد يظهر السارق قبل دقائق من دخوله إلى المنزل.
وظهر فيه وجهه بشكل واضح وذلك قبل ان يغطيه محاولاً التخفي، وبدا وهو يستطلع المكان، وكذلك كان واضحاً السلاح الأبيض على خصره.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.