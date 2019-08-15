شاهدوا..هل أجرت حلا شيحة تجميلاً لأنفها؟!

ظهرت الفنانة المصرية حلا شيحة بأحدث صور نشرتها برفقة أسرتها في كندا، تحتفل بعيد الأضحى بعد غيابها عن ابنائها بسبب استقرارها في مصر، بعد عودتها للتمثيل من جديد.

لاحظنا أن أنف حلا تغير، ويبدو أنها أجرت عملية تجميل لأنفها لتصغيره، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الجمهور كان ينتقد شكل أنفها وحجمه.

حلا لم تعلن حتى الآن خضوعها لعملية تجميل، وربما ترغب في أن تحتفظ بالأمر لنفسها دون أن تعلنه لجمهورها.

كانت شاركت في شهر رمضان الماضي، بمسلسل (زلزال)، إلى جانب النجم المصري محمد رمضان، بعد عودتها من اعتزال الفن لمدة ١٢ عاماً.



