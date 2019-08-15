الصفحة الرئيسية فن شاهدوا..هل أجرت حلا شيحة تجميلاً لأنفها؟!

شاهدوا..هل أجرت حلا شيحة تجميلاً لأنفها؟!

بواسطة -
0 112
hala shiha iii

حلا شيحة

ظهرت الفنانة المصرية حلا شيحة بأحدث صور نشرتها برفقة أسرتها في كندا، تحتفل بعيد الأضحى بعد غيابها عن ابنائها بسبب استقرارها في مصر، بعد عودتها للتمثيل من جديد.

لاحظنا أن أنف حلا تغير، ويبدو أنها أجرت عملية تجميل لأنفها لتصغيره، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الجمهور كان ينتقد شكل أنفها وحجمه.

حلا لم تعلن حتى الآن خضوعها لعملية تجميل، وربما ترغب في أن تحتفظ بالأمر لنفسها دون أن تعلنه لجمهورها.

كانت شاركت في شهر رمضان الماضي، بمسلسل (زلزال)، إلى جانب النجم المصري محمد رمضان، بعد عودتها من اعتزال الفن لمدة ١٢ عاماً.


لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.