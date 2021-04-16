أدلت الفنانة اللبنانية مايا دياب، خلال استضافتها في حلقة من برنامج “العرافة” الذي تقدّمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة على شاشة قناة “المحور” المصرية، بالعديد من التصريحات التي أثارت اهتمام الكثير من المتابعين.

وفي هذا السياق، سألتها العرّافة عن حقيقة الخلاف بينها وبين الفنانة المصرية دينا الشربيني بسبب حضورها سهرة مع الفنان عمرو دياب بعد انفصال الأخيرة عنه.

وردّت مايا بالقول إن دينا صديقتها وهي “قلب بيمشي على رجلين”. وأضافت أنها كانت مجرد سهرة، وأن علاقة صداقة تجمعها مع “الهضبة”، مشيرةً إلى أن دينا لن تغضب لهذا السبب.

وأضافت مايا أنه لا يمكنها أن تضع نفسها مكان دينا في ما يتعلق بسبب الخلاف بينها وبين “الهضبة” ثم انفصالهما، لافتةً إلى أن من غير المعقول أن يضع أي شخص نفسه مكان شخص آخر.

كما تطرّقت مايا الى الخلاف بينها وبين الفنانة السورية أصالة، وقالت إن أخلاقها لا تسمح لها بالتحدّث عن الأمر إلاّ إذا تكلّمت أصالة… وعلّقت بالقول: “أصلاً ما كنتش متوقعة اللي هي عملته”.









