شاهدوا.. هل “الماريجوانا” السبب في إنفصال مايلي سايروس وليام هيمسورث؟

وقع الثنائي ​مايلي سايروس​ و​ليام هيمسورث​ ضحايا لإحدى الشائعات، التي أكدت أنهما على وشك الانفصال بسبب عودة مايلي لعاداتها السيئة من جديد ، لكن موقع “جوسيب كوب” أشار الى أن هذه التقارير المتداولة “كاذبة “.



وفي الأسبوع الماضي إعترفت مايلي في إحدى المقابلات التي أجرتها، أنها بدأت تدخين الماريجوانا مرة أخرى بعد الإقلاع عنها في أوائل عام 2017، و أشارت إلى أنها تدخّن “بين الحين والآخر” ولا تدخن أبدا أثناء عملها.

وبحسب تقرير نشره موقع ” NW ” إن إعلان مايلي عودتها لتدخين الماريجوانا أزعج خطيبها، الذي يهدد مايلي بإنهاء العلاقة بينهما، وحذّرها بضرورة التوقف عن ذلك.

كما أكد مصدر مقرب من الثنائي للموقع أنه أمر محزن للغاية بالنسبة لليام أن يرى مايلي تعود من جديد لإحدى عاداتها القديمة السيئة.