ما زال حضور الفنانة المصرية ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حفل زفاف أحياه الفنانان عمرو دياب وتامر حسني يتفاعل. وفي هذا السياق تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو تم تسجيبله أثناء الحفل وظهر فيه الزوجان وهما يتوجهان إلى مكان وجود العروسين.

وبعد هذا شوهدت ياسمين وهي تقف إلى جانب آخرين من أجل التقاط صورة فيما قام زوجها بإلقاء التحية بواسطة اليد على عدد من الأشخاص ومنهم العروسان من دون أن يصافح الفنانتين إلهام شاهين وليلى علوي اللتين كانتا تقفان إلى جانبهما أيضاً.

وهذا ما أثار موجة من التساؤلات في أوساط المتابعين. ورأى بعضهم أنه تجاهلهما فيما أشار آخرون إلى أنه ربما ألقى التحية عليهما في وقت سابق قبل أن يتم تسجيل الفيديو.

ويشار إلى أنه الحفل الأول الذي تحضره ياسمين وأبو هشيمة للنجم عمرو دياب عقب انفصاله عن دينا الشربيني وذلك بعد أن أحدث ارتباطه بها خلافاً بينه وبين صديقة رجل الأعمال.