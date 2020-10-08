أثار الممثل السوري معتصم النهار اهتمام المتابعين بما قاله عن غيرة زوجته لين يرنجكجي من زميلته الممثلة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك خلال لقاء أُجري معه ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يُعرض على شاشة MBC4، وأكد فيه أن لين تحب هيفاء على المستويين المهني والشخصي، وأنها لا تشعر بالغيرة منها، وتدرك جيداً أن العلاقة بينه وبين الفنانة تقتصر على العمل، وأنها تقدّم له التشجيع والدعم.

ولفت معتصم إلى أن زوجته تشعر بالغيرة عليه ضمن حدود المعقول، مع الإشارة إلى أن بعض المتابعين الذين يمضون وقتاً طويلاً على مواقع التواصل يؤلفون القصص حول علاقات النجوم.

وردّ النهار في اللقاء نفسه على الاتّهامات التي وجِّهت إليه أخيراً حول تبديله بوستر مسلسل “أسود فاتح” من خلال تكبير صورته وتصغير صورة الفنان المصري أحمد فهمي، نافياً أن يكون قد قام بذلك ومؤكداً أن علاقة صداقة تجمعه مع الأخير.

ويُشار إلى ان هيفاء كانت قد لفتت الأنظار حين نشرت مقطع فيديو يجمعها بالنهار في مشهد رومانسي من المسلسل حيث ظهرا وهما يرقصان على أنغام أغنية Summer Time، وتعليقاً عليها كتبت: “يُسمعني حينَ يراقصُني كلمات ليست كالكلمات”.







