شاهدوا.. هل تمتلك كيم كارداشيان 6 أصابع في قدمها؟

مرة جديدة تتعرض نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ للسخرية بسبب خضوع صورها للفوتوشوب ما سبب في ان تظهر قدمها وكأنها تمتلك 6 اصابع!



هذه الصورة التي نشرتها كيم منذ ايام قليلة ظهرت فيها الى جانب شقيقتها كايلي ضمن جلسة تصوير لحملتهما الاعلانية للعطر اللذان عملا مع بعضهما لطرحه اصبحت اشهر من الحملة نفسها بسبب هذا الخطأ الفادح في الفوتوشوب وعلى الرغم ان الجميع يعلم ان كيم لا تمتلك في الحقيقة 6 اصابع في قدم واحدة الا انها تعرضت للسخرية بشكل كبير.





