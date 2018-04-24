شاهدوا.. هل تورّط فارس كرم بأعمال شغب خارجة عن القانون!

طرح الفنان ​فارس كرم​ فيديو كليب أغنية “​بدنا نولعا​”، والتي لحنّها ​فضل سليمان​، من كلمات حياة أسير، وتولى إخراج الكليب ​هاس غدار​ في ثاني تعاون يجمعه مع كرم، بعد أغنية “منمنم”، وقد تم تصوير “بدنا نولعا” على مدار يومين، في العاصمة اللبنانية ​بيروت​.

وفي كليب “بدنا نولعا”، سنرى القصة تتمحور حول الوشم الموجود على يد فارس كرم، والعارضة الأسيوية المشاركة الى جانبه في البطولة، حيث يتورط كرم الممثل بأعمال شغب خارجة عن القانون، ويتم الكشف عن واحدة من أنصاره هي حبيبته، اذ يتم التعرف اليها من خلال الوشم الموجود على يدها، فتقوم جميع السلطات المعنية في الموضوع بالبحث عنها، والتحقق من الوشم الذي هو الدليل على انها مجرمة، لنرى كرم بشهامته يقوم بحماية الحبيبة في الأغنية.