شاهدوا.. هنا الزاهد تصف أحمد فهمي بالصرصار

نشرت الممثلة ​هنا الزاهد​ عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها الى جانب خطيبها الفنان ​أحمد فهمي​ من كواليس مسلسلهما “الواد سيد الشحات” الذي يخوضان من خلاله السباق الرمضاني.

وسخرت هنا من شارب خطيبها الذي وضعه لتجسيد شخصيته في المسلسل وعلقت عليه قائلة: “أنت إيه شنب هتلر ده؟ الناس بتضحك عليك علشان شبه الصرصار”.

بدوره لم يسلم فهمي من سخرية المتابعين عليه، وكان فهمي نشر سابقاً على حسابه الخاص فيديو يسخر فيه من علاقته بهنا الزاهد ضمن أحداث المسلسل، وهو ما اعتبره بعض أنها ترد له السخرية بسخرية أخرى.