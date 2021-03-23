خلال استضافتها في برنامج “يوم ليك” والذي تقدمه الإعلامية سمر يسري على قناة الحياة، قالت الفنانة هند صبري إن البرامج الحوارية شهدت في السنوات العشر الأخيرة طفرة في استفزاز الضيف.

وعرض البرنامج “سكرين شوت” مع عنوان “هند صبري تحبط محاولات طوني خليفة في استفزازها”، وسألت الإعلامية سمر يسري الفنانة التونسية إن كان هذا البرنامج سبب توقفها عن الظهور في البرامج الحوارية لفترة طويلة.

قالت هند: “مبدئيا أنا لا أتذكر هذا البرنامج، عندي مشكلة فظيعة في الذاكرة. طوني خليفة شخص لطيف جدا، وجزء من مهنته كمحاور أن يحاول استفزاز الفنان، وأنا أعرف قواعد اللعبة وأفهمها”.

وأضافت: “حصلت طفرة في العشر سنين الأخيرة، بقى الموضوع مستفز بزيادة، لدرجة إن الواحد بقى يحس رايح علشان يتهزأ. كان في موجة أي برنامج لازم يطلع منه الفنان متبهدل تماماً، وإنت سويت وعملت وفلان قال لك، تبقي حاسة إنك بتتحاسبي. أنا مش الشخصية دي، وإن الناس تتكلم عني بالحلو والوحش، ولا أحب أدي رأيي في حاجات لا تخصني قوي”.وتابعت: “طبعا كلنا لنا سهوات وهفوات، ودي ضريبة تسليط الأضواء عليكي. كل الناس ليهم هفواتهم، وساعات يقولوا حاجات ويندموا عليها، لكن محدش بيحاسبهم، لإن مفيش سوشيال ميديا ومفيش حد بيسجل لهم”.