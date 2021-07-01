شهد الاخذ والرد بين الفنانتين الكويتيتين إلهام الفضالة وهيا الشعيبي عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام، فصلاً جديداً من الخلافات بينهما.

ورداً على دفاع الفضالة عن نفسها تجاه اتهامات الشعيبي لها بعدم الوقوف إلى جنبها، قالت الأخيرة: “اول كلمة اقولها الصديق وقت الضيق والصديق مو بس بالفرح والوناسة الصديق مو بس بشربة قهوة او شاي لا الصديق يبين وقت الضيق الصديق يبين معدنه بصدق لما انت تطيح بمشكلة”.

وأضافت: “لما الناس تقول نصحنا وما نصحنا نحنا مو جهال ونحنا ناس كبيرة ونعرف شنو نقول وشنو نسوي”.

وتابعت الشعيبي: “لما ابنتي تحترق ويجوني الغرب اللي ما اعرفهم يركضون على ابنتي مو بس تليفون لاني عزيزة ورجلي يطيح مريض والناس تجيني طحت اربعة ايام وقضيت في المشكلة يعني بعد كافي خلي كل واحد بنجاحه وخلي كل واحد بالشو ماله وخلي كل واحد ينطلق انا ما حطيت نفسي بمشاكل”.

واختتمت كلامها باكيةً: “يا ما دافعت عن ناس وخسرت ناس عشان ناس وهم عارفين نفسهم اذا قعدوا مكان جديد اطير اذا دشوا مستشفى اطير اذا صارت ولادة اطير ولو اسمع اي شي اطير وسنابي كان يشهد”.

وكانت الفضالي نفت خذلانها الشعيبي معتبرةً أنّ الأخيرة لم تحترم صداقتهما.