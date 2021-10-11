نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها على موقع تبادل الصور “إنستجرام” صورة قسمتها لقسمين في القسم الأول وضعت صورة ابنتها وفي القسم الثاني وضعت صورتها ووجهت من خلالها رسالة خاصة إلى ابنتها عبرت فيها عن حبها الكبير لها.

وكتبت نادين في رسالتها لابنتها: “بدي اكتب شي تحت الصورة ضاعت الكلمات وهربت مني لأنه ما في كلمة لقيتها بتعبّر يا بنتي عن حبي إلك وشعوري تجاهك كأم و صديقة ملاكك الحارس وسندك وضهرك وقوتك بالحياة كل الكلمات خجلت منك يا روحي”.

وتابعت: “بس بقلك ورح ضل قلك الله يحميكي وين ما رحتي ووين ما كنتي السما تنزلّك و الارض تنبّعلك سعادة ونجاح ورزقة وصحة آمين يا رب”.

وتوقف الجمهور عند الشبه الكبير بين الأم والابنة من حيث تقاسيم الوجه وخاصة شكل العينين والأنف والفم، معتبرين بان ابنتها بدت نسخة مصغرة عنها لكن بلون شعر فاتح، وتغزلوا بجمال الأم وابنتها.

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هذا وقد نشـــرت نـــادين نجيــم، صورة مشاهد من مسلسلها «صالون زهرة» الــذي يعرض مؤخرًا علي منصّة شاهد VIP ، وقامت بمشاركة الصور عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي على “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة، ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها والإعجاب بجمالها من خلال التعليقات.

الجدير ذكره أن “نادين” شارك إصابتها وما حصل معها بإنفجار 4 آب العام الماضي، وذلك بمشهد من المسلسل حيث يظهر الممثل السوري معتصم النهار بدور «أنس» بعشاء رومانسي مع “زهرة” التي تجسد شخصيتها نادين، فسأل أنس نادين عن سر إصابة جبينها وتحت عينها اليمنى، فأجابت بشكل مباشر إنفجار مرفأ بيروت، وشرحت له سر الإصابة التي تركت أثرها على وجهها.

“صالون زهرة” بطولة: نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، حسين مقدّم، علي سكر، بمشاركة نقولا دانيال، عمر ميقاتي، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، سمارة نهرا، جورج دياب، هشام أبو سليمان، كميل يوسف.

ومن ناحية أخرى، عُرض للفنانة نادين نجيم في السباق الرمضاني الماضي “مسلسل 2020” وهو بطولة الفنان قصي الخولي، وتأليف نادين جابر، إخراج فيليب أسمر.

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