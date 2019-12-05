شاهدوا.. هيلاري كلينتون توضح حقيقة هل هي مثلية الجنس!

في أول رد صريح منها على اتهامها بأنها مثلية الجنس، علقت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة ​هيلاري كلينتون​ على تلك الاتهامات حيث اشارت الى انها ليست مثلية.

وقالت هيلاري اثناء حلولها ضيفة على برنامج “هوارد ستيرن” إنها لم تكن مثلية رغم الإشاعات التي أحاطت بزواجها من الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وتحدثت هيلاري عن بداية جاذبيتها لزوجها في الكلية حيث قالت: “لقد كان رجلاً جيداً، كان وسيماً جدّاً، وسيماً حقًّا، لقد بدا وكأنه إله يوناني كان جذاباً للغاية.. حسناً، على عكس ما قد تسمعه، أحب الرجال فعلاً”.

وطلب مقدم البرامج من هيلاري رفع يدها اليمنى على أن تقسم بأنها “لم تقم بعلاقة غرامية على الإطلاق”، وجاء ردّها بالنفي قائلة: “أبداً، أبداً، أبداً”.