بعد الكثير من الاخبار التي تمّ تداولها خلال الساعات الماضية عن تدهور الحالة الصحية للإعلامي المصري ​وائل الإبراشي​ نتيجة إصابته ب​فيروس كورونا​، كشف الإعلامي المصري ​عمرو أديب​ عن تفاصيل الحالة الصحية لزميله.

وقال أديب أنه تواصل مع الإبراشي لكن الأخير رفض الحديث ضمن إتصال هاتفي لأن الأطباء يمنعونه من التكلم، ولهذا نقل أديب عبر برنامج “الحكاية” رسالة مكتوبة من الإبراشي قال فيها:” تم نقلي في سيارة إسعاف مجهزة وكنت في حالة حرجة وتمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من رئتي.. ولم تترك لي إلا جزء بسيط من رئتي للتنفس”.

وأضاف:” والآن حالتى بدأت تتحسن ورغم صعوبة الحالة إلا أنني بمشيئة الله سأتمكن من العودة إلى جمهوري وأطلب من الناس الدعاء لي”.





