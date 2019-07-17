شاهدوا.. وائل جسار يطرح أغنيته الجديدة “بتلبك”

طرح الفنان اللبنانى ​وائل جسار​ اغنية جديدة بعنوان “​بتلبك​”، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.



الجدير ذكره ان وائل جسار احيا مؤخرا حفلا مع الفنان المصري محمد عدوية في إحدى خيم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الفن ورواد المكان من المشاهير.

وحضر الحفل كل من خالد الصاوي وزوجته، سناء يوسف، نجوى فؤاد، تامر عبد المنعم، محمد الشقنقيري وزوجته، ميرنا وليد وزوجها، منى ممدوح، الإعلامية شيماء السباعي، ومن نجوم كرة القدم سيد معوض، وغيرهم.