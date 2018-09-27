شاهدوا وائل جسّار: هيفا وهبي الفنانة الأكثر انتشاراً في مصر.. ما كان ليفعل لو كان مكان إليسا؟

في الحلقة الأولى من برنامج تحت السيطرة استضافت أروى الفنان وائل جسّار، وطرحت عليه سؤالا،ً ما كان ليفعل لو حصل معه ما حصل مع الفنانة إليسا في مرضها؟

اعتبر وائل جسار أن الأمر شخصي ولو كان مكانها لكان احتفظ به لنفسه، التفاصيل في الفيديو!

واعترف جسار خلال حلقة تحت السيطرة أن الفنانة هيفا وهبي هي الأكثر انتشاراً في مصر من مايا ودياب وميريام فارس، وأضاف أنهنّ الثلاتة يؤدين ولسن مطربات.

وأوضح أن هيفا لن تعاتبه على رأيه، فهي فنانة ذكية وتعرف حدودها ومقدراتها جيداً، وهي صديقة عزيزة.