الصفحة الرئيسية فن شاهدوا وائل جسّار: هيفا وهبي الفنانة الأكثر انتشاراً في مصر.. ما كان...

شاهدوا وائل جسّار: هيفا وهبي الفنانة الأكثر انتشاراً في مصر.. ما كان ليفعل لو كان مكان إليسا؟

بواسطة -
0 88
haifa elissa wael jassar

شاهدوا وائل جسّار: هيفا وهبي الفنانة الأكثر انتشاراً في مصر.. ما كان ليفعل لو كان مكان إليسا؟

في الحلقة الأولى من برنامج تحت السيطرة استضافت أروى الفنان وائل جسّار، وطرحت عليه سؤالا،ً ما كان ليفعل لو حصل معه ما حصل مع الفنانة إليسا في مرضها؟
اعتبر وائل جسار أن الأمر شخصي ولو كان مكانها لكان احتفظ به لنفسه، التفاصيل في الفيديو!
واعترف جسار خلال حلقة تحت السيطرة أن الفنانة هيفا وهبي هي الأكثر انتشاراً في مصر من مايا ودياب وميريام فارس، وأضاف أنهنّ الثلاتة يؤدين ولسن مطربات.
وأوضح أن هيفا لن تعاتبه على رأيه، فهي فنانة ذكية وتعرف حدودها ومقدراتها جيداً، وهي صديقة عزيزة.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.