شاهدوا وائل كفوري يشكو من قلة وفاء “ولاد الحرام”

اطلق الفنان اللبناني وائل كفوري اغنية جديدة تحمل عنوان “ولاد الحرام” وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات نبيل بو عساف والحان ملحم أبو شديد.

وتلاقي الأغنية رواجا واسعا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول الأغنية :”في شي إسمو وَفا ​سامِع عَنّو شي إذا مَنّو بِطَبعَك إنتَ كيف بَدّك تعطيه”.

الجدير ذكره ان موقع الفن كان قد علم ان هناك اغنية ثانية ستصدر وستكون رومنسية يتحدث فيها وائل عن الحبيبة السابقة “عن شعرها وعطرها، يغازل شعرها ويقول انه لا زال كما يعرفه، والعطر نفسه لازال يشمه وهي لازالت ترشه، وسيغني بلسان شخص يغني لحبيبته القديمة والاساس بالاغنية سيكون غزلاً لحبٍّ قديم وهو يراهن على الكلام الجديد في مضمون الاغنية”.