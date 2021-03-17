أحدثت المهرة البحرينية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو تم تداوله عبر عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيه مع والدتها التي لفتت الأنظار بجمالها وشبابها، حيث رأى معظم المتابعين أنها تبدو كشقيقة الفنانة لا والدتها، وأشار آخرون الى أنها خضعت للكثير من عمليات التجميل. ومما كُتب في التعليقات على أحد تلك الحسابات: “أمها أصغر منها ما شاء الله” و”الفلوس تصغر” و”البركة في التجميل والشد” و”أمها أجمل بكثير”.

يُشار إلى أن المهرة البحرينية كانت قد تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب فيديو تم تناقله أخيراً على المواقع وظهرت فيه مع خطيبها وهو يقدّم الهدايا لها. واستعرضت هذه الهدايا التي بدا أنها فاخرة جداً، ومنها ساعة ثمينة من توقيع علامة الساعات الفاخرة Rolex وحقيبة يد مرصّعة بالذهب. وذكر أحد الحسابات أن ثمن الساعة يصل إلى 165 ألف ريال سعودي، فيما يبلغ سعر الحقيبة 180 ألفاً.

ويُذكر أن المهرة أعلنت خطوبتها منذ مدة قصيرة. ونشرت لهذه المناسبة صوراً ظهرت فيها وهي تسند ظهرها إلى ظهر رجل مع التعليق: “لا يهم من يكون الرجل، لكن المهم أن يكون هناك سند وأمان”.