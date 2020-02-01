شاهدوا.. والدة حلا الترك تبكي وتكشف تعرضها للتهديد والابتزاز بسبب أولادها

أثارت منى السابر والدة الفنانة حلا الترك الجدل مجدداً بعد ظهورها في بث مباشر وكشف تعرضها للتهديد. وتوجهت في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات على “إنستغرام” إلى امرأة لم تقم بتسميتها.



وقالت إنها عاشت إلى جانبها 10 سنوات وأنجبت 3 أولاد، لافتة إلى أن الأخيرة وجهت إليها التهديدات معربة عن استغرابها ذلك وأضافت أنها لا تخاف.

وفي فيديو آخر أشارت إلى أنه تم تهديدها مراراً وأن الأمور وصلت إلى حد ابتزاز أولادها، لافتة إلى أن تلك المرأة التي يتوقع أن تكون من عائلة طليقها هددت بظهور أولادها في بث مباشر في حال فعلت هي ذلك.



وتابعت أنها لم تتعرض يوماً لأحد بالأذى ولم ترتكب أي خطأ في حق أي شخص. وبدت عليها علامات التأثر الشديد وبكت مشيرة إلى أنها تعرضت للظلم.

وأضافت أن حلا وشقيقيها هما أولادها وهي التي أنجبتهم. وكررت القول إنها تعرضت للتهديد والابتزاز. وتساءل المتابعون عما إذا كانت المقصودة بهذه الرسالة هي إحدى المقربات من طليقها المنتج محمد الترك.