شاهدوا والدة دانا الطويرش تشعل المواقع بلقائها هذا الفنان بالعناق والقبلات.. ما القصة؟

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جمع الفنان الإماراتي فايز السعيد ووالدة الفاشينيستا الكويتية دانا الطويرش.

وشوهد الفنان في الفيديو وهو يعانق الأم وتساءل الكثيرون عن سبب هذا اللقاء المميز وعن صلة القرابة التي تجمعهما. وذكرت بعض التعليقات أن الفنان هو زوج ابنتها أميرة.

وحقق الفيديو على أحد الحسابات التي استعادته على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 136 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن والدة دانا أحدثت ضجة في وقت سابق بعد رسالة عتب وجهتها إلى الإعلامية الكويتية مي العيدان.

وكتبت على حساب ابنتها تعليقاً جاء فيه: “إنت يا مي إحنا دائماً نذكرك في مناسباتك. حتى ما كلفتي نفسك تدزي لي مساج على سلامة دانة”.

وردت العيدان على ذلك بالقول إن التعليق لم يعجبها، مشيرة إلى أنها كانت تتابع أوضاع دانا أثناء الحمل وأنها هنأتها قبل ذلك بزواجها.

ولفتت إلى أنها لم تتواصل معها مؤخراً لأن بعض الأرقام اختفت عن هاتفها بسبب عطل طرأ عليه.