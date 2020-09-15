أحدث حفل زفاف الفنانة الأردنية ديانا كرازون والإعلامي معاذ العمري ضجة كبيرة في أوساط المتابعين حيث تناقلوا عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات التي سُجّلت خلال المناسبة. لكن أكثر ما أثار الاهتمام، مقطع مصوّر ظهرت فيه ديانا مرتديةً فستان الزفاف وهي تودّع والدتها التي لم تتمكن من حبس دموعها حيث بدأت بالبكاء قبل أن تراقصها.

يشار إلى أن العائلة أقامت حفلَ زفافٍ مختصراً اقتصر على حضور المقرّبين. كما فاجأت ديانا متابعيها من خلال نشر صورة على حسابها الخاص على “إنستغرام” بإعلان موعد زفافها أمس الاثنين 14 أيلول (سبتمبر) الجاري (2020).

ويذكر أن ديانا كشفت عن ارتباطها بمعاذ في شباط (فبراير) الماضي، وذلك بعد تسريب الخبر. وعن الزفاف، كانت ديانا قد صرّحت خلال حديث إلى برنامج The Insider بالعربي: “والله أنا مو عارفه. عندي أكتر من خيار، أتزوج بدون عرس أو أتزوج وبس ألبس فستان من غير معازيم أو يكونوا المعازين 10، راح ننتظر على شهر 9 او 10 يمكن القوانين تفك على صالات الأعراس”.