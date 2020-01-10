شاهدوا.. والدة مقتحم منزل نانسي عجرم : ليش تعزيني وهني قتلوا ابني؟.. ومتل ما ولادا غاليين عليها ابني غالي

ردت فاطمة موسى والدة مقتحم منزل الفنانة اللبناني نانسي عجرم على عزاء الأخيرة لها ولأسرتها. وجاء هذا في مقابلة أجريت معها على أثير إذاعة “ميلودي أف أم” السورية.

وقالت إنها لا تقبل العزاء وسألت: “ليش تعزيني وهني قتلوا ابني؟”، مشيرة إلى أنها كانت لتقبل العزاء لو أطلقت على الأخير طلقة واحدة لا 16 أو في حال كان يحمل سلاحاً خطراً.

وتساءلت عن سبب ذلك مضيفة أنه كان أعزل وتابعت: “متل ما ولادا غاليين عليها ابني غالي”.

وكشفت أنها لم تكن في الشام عند وقوع الحادثة بل كانت تزور أحد الأقارب في حمص برفقة زوجها. وذكرت تفاصيل عن كيفية إعلامهما بالخبر. كذلك صرحت المحامية السورية رهاب ممدوح للإذاعة وقالت إن “أقوال نانسي عجرم وزوجها متناقضة ومتضاربة، عدد الرصاصات في جسد المقتول في بيتهم لايتناسب مع الرواية، ولن نسمح لحق المغدور بأي يضيع سدىً”.

ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية كشفت في مؤتمر صحافي ما حدث في منزلها. وقالت: “فادي ما كان عم بيعد الرصاصات، اللي عملو هو ردة فعل على 6 لـ 7 دقائق من التهديد والحكي وين مرتك ووين أولادك وما تتحرك وما تزيح لهون ولا تزيح لهون”.

ورداً على الانتقادات التي تعرض لها الأخير دعت الجميع إلى أن يضع نفسه مكانه، لافتة الى أن الشاب الذي دخل الفيلا كان ملثماً ويحمل مسدساً وشيئاً آخر على خاصرته وأن كل الدلائل تثبت أنه فعل ذلك بهدف السرقة.

وقدمت العزاء لأهل الشاب وقالت: “بدي عزي والدته وزوجته وما في بعتقد ولا بي بحس أنه الغبرا عم تمس أولاده وبيسكت”.