شاهدوا والد حلا الترك خضع لعملية جراحية.. وهذا مكان الورم في جسده ووضعه الصحي

الورم الذي يعاني منه محمد الترك، والد النجمة حلا الترك وزوج الفنانة دنيا بطمة، يتركز في معدته، وأنه خضع لعملية جراحية في الأردن أخيراً.

ونشر الترك صورة عبر حسابه الرسمي في تطبيق “انستغرام” قال فيها: “اشكر كل من وقف معاي في معاناتي والحمدالله على كل حال وقريبا سأعود اقوى من قبل وهذا وعد بعد مشئية الله”.



ونشرت بطمة صورة زوجها بدورها، معلقةً بالقول: “الحمدالله عسلامتك عمري وزوجي أبو غزل ولا يحرمنا منك”.

وكان الترك صدم متابعيه في مطلع شهر ايلول (سبتمبر) الحالي، بخبر مرضه.

وظهر في فيديو تناقله الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبكي معلناً مرضه.

وكشف خلال الفيديو أنه يعاني من ورم. وقال: “حالي مثل حال أي واحد. من كثر الكتم والكبت اللي بداخلي مرضت”.

وأضاف: “وحشتني الضحكة وحشتني اللمة وحشتني أمور…”. ولم يتمكن من منع نفسه من البكاء وتابع: “قال لي: محمد في عندك ورم… محمد الترك عنده ورم”.

وأحدث المقطع المصور ضجة كبيرة في أوساط المتابعين. وتمنى الجميع للمنتج الشهير الشفاء العاجل. كما أعربوا عن دعمهم له وتضامنهم معه.

المصدر: lahamag.com

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