طرحت الفنانة السورية ​أصالة​ نصري كليب اغنيتها “​والله وتفارقنا​” من ألبومها الجديد “لا تستسلم”، وذلك على يوتيوب.

الأغنية من كلمات: العالية، “شموخ العقلا”، ألحان: ياسر بو علي، توزيع: طارق مدكور، ويظهر في الكليب الممثل اللبناني جهاد ياسين.

الجدير ذكره ان أصالة طرحت مؤخرا ألبومها الجديد “لا تستسلم”، الذي يضم 20 أغنية منها: “وش كنت أقول” من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، “يا مثبت” من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، “ما أعرف أنطق”، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، “رفقاً” من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، “ألطف بحالي” من كلمات العالية، ألحان سهم، “دروب الأماني” من كلمات العالية، ألحان ياسر بوعلي، “والله وتفارقنا” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو علي.







