شاهدوا وحدة من لحظات الخطر.. إصابة تيم حسن بشظايا الرصاص.. الســلاح مانو لــعبة

نشر الممثل تيم حسن مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام يظهر فيه وهو يطلق الرصاص في الهواء في أحد مشاهد مسلسل “الهيبة” وفي اللقطة يظهر تيم وهو يصاب بشظايا من الرصاص، الأمر الذي يعتبر خطيرًا.



تيم استخدم الفيديو كي ينبه جمهوره من خطورة استخدام السلاح حيث أرفق الفيديو بعبارة كتب فيها: “وحدة من لحظات الخطر في الهيبة . الســلاح مانو لــعبة”.