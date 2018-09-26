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شاهدوا وحدة من لحظات الخطر.. إصابة تيم حسن بشظايا الرصاص.. الســلاح مانو لــعبة

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taim hassan gun

شاهدوا وحدة من لحظات الخطر.. إصابة تيم حسن بشظايا الرصاص.. الســلاح مانو لــعبة

نشر الممثل تيم حسن مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام يظهر فيه وهو يطلق الرصاص في الهواء في أحد مشاهد مسلسل “الهيبة” وفي اللقطة يظهر تيم وهو يصاب بشظايا من الرصاص، الأمر الذي يعتبر خطيرًا.

 

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A post shared by TIM HASSAN | تيم حسن (@taimhasan) on


تيم استخدم الفيديو كي ينبه جمهوره من خطورة استخدام السلاح حيث أرفق الفيديو بعبارة كتب فيها: “وحدة من لحظات الخطر في الهيبة . الســلاح مانو لــعبة”.taim hassan gun

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