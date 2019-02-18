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شاهدوا وديع الشيخ في سيارة فيراري فاخرة.. وإتهامات بالتهرّب الجمركي بقيمة 100 ألف دولار!

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وديع الشيخ

وديع الشيخ

مرّة جديدة، تحوّل الفنان وديع الشيخ إلى حديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو جديد له يوثّق قيادته لسيارة فيراري فاخرة إشتراها حديثاً.

بدوره، نشر الإعلامي رياض قبيسي الفيديو المُتداول موجّهاً إتهامات لوديع الشيخ بالتهرّب الجمركي.

وأبرز ما جاء في منشور رياض قبيسي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:

“وديع الشيخ شاري سيارة فيراري بلا جمرك.. حجم التهرب بهذه الحالة لا يقل عن ال١٠٠ الف دولار . رقم اللوحة إنها إدخال مؤقت بيضاء لا خضراء وهذا مخالف للقانون ووديع الشيخ لا يستوفي شروط الإدخال المؤقت”.

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