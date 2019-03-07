شاهدوا وديع الشيخ يهاجم غسان الرحباني :”لو ما إسم فيروز ما بتسوى قشرة بصلة”

رد الفنان وديع الشيخ على إنتقاد الفنان غسان الرحباني له حين صرح الأخير بأنه ظل ينتقد الفنان علي الديك حتى “انطفى وهلق وديع الشيخ.. طز”، ومن خلال أغنية في إحدى السهرات، قال وديع ان غسان أخطأ في حقه ولن يرد عليه كرامة منصور الرحباني.

وأضاف :”انطفى اسمك من زمان وبدك تحركش بوديع الشيخ لحتى تجدد اسمك”، كما وصفه بالمهرج، مؤكدا انه لولا اسم السيدة فيروز لما كان غسان على ما هو عليه، وأضاف “ما بيسوى قشرة بصلة”. كما وإتهم وديع غسان بالفشل لحناً وكتابة، وبأنه يأخذ مصروفه من ورثة عاصي ومنصور ويعيش منه.

ويبقى للفنان غسان الرحباني حق الرد، كما يحق للفنان وديع الشيخ أن يدافع عن نفسه، ونحن لا نتبنى هذا الكلام.