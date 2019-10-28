شاهدوا وسام حنا: هيدا هوي شعب لبنان العظيم أيد بإيد.. مسلمين و مسيحيين

يواصل الممثل اللبناني ​وسام حنا​ دعمه للثورة اللبنانية التي تعمّ وسط بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، اذ انه نشر على صغحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشبان وشابات يقفون الى جانب الطريق ويحملون علم لبنان من مختلف الطوائف والبلدان، كتظاهرة سلمية رفضا للطبقة السياسية الفاسدة.

وألقى وسام التحية عليهم وهو مارا من هناك، وقد علّق على الفيديو قائلا: “هيدا هوي شعب لبنان العظيم لواقف من شمال لبنان لجنوبه بأطول سلسلة بشرية . أيد بإيد . بكل طوائفه . لننهي كل الشائعات حول حرب أهلية …. مسلمين و مسيحيين على ان نبقى موحدين دفاعاً عن لبنان العظيم . الحمد الله”.



