شاهدوا.. وفاء عامر توضح بعد إنتقاد تشبيهها ياسمين صبري بـ فاتن حمامة

أوضحت الممثلة المصرية ​وفاء عامر​ التصريح التي أدلت به سابقاً حول تشبيهها الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ بالممثلة المصرية الراحلة ​فاتن حمامة​، وهو الأمر الذي أثار ضدّها موجة كبيرة من الإنتقادات.

وقالت عامر أنه لا بمكن لأحد أن يأخذ مكان أحد، مشيرةً إلى أنه تم إقتطاع كلامها وفي البرامج المسجلة لا يسأل أحد عن ما سيظهر من عدمه.

وأضافت: “قلت عن ياسمين صبري، لو تعبت واشتغلت على نفسها واتعلمت تمثيل واختارت أدوارًا جيدة هتكون حاجة زي فاتن حمامة”.

وتابعت:”لا أُحب تشبيه أحد برمز من رموز مصر؛ لأن فاتن حمامة (هرم)، من أهرامات مصر”، موضحًة: “لا يجوز أبدًا أن أختزل تاريخها في تاريخ حد لسه وجه جديد، وياسمين لسه العمر قدامها وربنا يديها الصحة”.