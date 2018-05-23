شاهدوا.. وفاء عامر في اول تعليق لها بعد انتشار مشهدها المحذوف “المخل للآداب” مع محمد رمضان‎

علّقت الممثلة ​وفاء عامر​ على بعض الانقادات التي طالتها بشأن المشهد الجريء الذي جمعها بالممثل ​محمد رمضان​ في الحلقة الأولى من مسلسل “​نسر الصعيد​”، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت وفاء قائلة: “لم يخرج مني أي لفظ خارج أو كلمة تخدش حياء المشاهد، وكان من المفترض أن اقدم أحد هذه المشاهد بقميص النوم وعلى السرير، لكنني رفضت لأن هذا الأمر لا يتناسب مع مبادئي، وارتديت ملابس عادية، وصُناع المسلسل قاموا بإجراء هذه التعديلات من أجل تنفيذ رغبتي، ورغم ذلك احترم قرار الرقابة بحذف هذا المشهد”.