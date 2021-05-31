لقي نجم مسلسل ​طرزان​ الشهير في التسعينيات ​جوي لارا​ (58 عاماً) وزوجته ​غوين تشامبلين لارا​ (66 عاماً) مصرعهما يوم الأحد إثر ​تحطم طائرة​ خاصة كانت تقلهما إلى ​بالم بيتش​ ب​ولاية فلوريد​ا،وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية.

وتحطمت الطائرة في بحيرة ​بيرسي بريست​ ب​ولاية تينيسي​ الأمريكية بعد وقت قصير من إقلاعها، وحاولت خدمات الطوارئ إنقاذ أي من الأفراد الذين كانوا على متن الطائرة، ولكن لم يكن هناك ناجون.

وأقلعت الطائرة من مطار “سميرنا”، بالقرب من ​ناشفيل​، يوم السبت، وتردد أنها كانت متجهة إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب تحطم الطائرة.

وأعلنت السلطات الأمريكية وفاة النجم العالمي إثر حادث تحطم طائرة خاصة بصحبة عدد من الأشخاص بمن في ذلك زوجته الكاتبة ​غوين لارا​، 66 عامًا.

وعثر لاحقاً من بين الناجين على طفلين بالغين من زواج غوين الأول هما مايكل شامبلن وإليزابيث هانا.

واشتهر جوي بدور طرزان في سلسلة المغامرات التلفزيونية من العام 1996 حتى العام 2000، كما حقق نجاحًا كبيرًا بنفس الدور في فيلم الحركة والإثارة “​طرازان في مانهاتن​” الذي صدر في 1989، وعاش جوي وغوين حالة حب لفترة طويلة، وتزوّجا في العام 2018.

































