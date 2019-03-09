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شاهدوا وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم من عيد ميلادها الـ20!!

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Former Miss Teen Universe Lotte van der Zee dead at 20 after suffering heart attack while on vacation

وفاة ملكة جمال الكون

توفيت ملكة جمال الكون للمراهقات عارضة الأزياء الهولندية لوتي فان دير زي بعد تعرضها بشكل مفاجئ لذبحة قلبية قبل يوم واحد من عيد ميلادها العشرين.

في التفاصيل كانت الشابة الجميلة تمضي عطلتها مع عائلتها في أحد منتجعات التزلج في النمسا، احتفالا بعيد ميلادها حين بدأت تشعر بالمرض.

ونشر والداها آخرة صورة لابنتهما على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ونعياها: “لؤلؤتنا، كل شيء نملكه، فارقت الحياة مساء الأربعاء في السادس من آذار/مارس في الساعة 22:47، إنها سريالية غير معقولة أن عزيزتنا الحبيبة لوت لن تكون معنا بعد الآن”.

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