شاهدوا.. ويل سميث في عيد ميلاده الـ50 يقفز من طائرة هليكوبتر على إرتفاع 550 قدم

إحتفل النجم ​ويل سميث​ بعيد ميلاده الـ50 بطريقة مختلفة هذا العام، حيث قرر أن يخوض تجربة جديدة على طريقة السينما، ولكن هذه المرة ليست فى السينما ولكنها في الحقيقة، فختار أن يقفز من ​طائرة هليكوبتر​ من إرتفاع كبير، وسط مشاهدة الجمهور الذب حضر للإحتفال به.



وقام سميث بتصوير تلك القفزة الأسطورية، ونشر فيديو عبر قناته الخاصة على “يوتيوب”، ولم يكتف بهذا، ولكنه وضع كواليس التدريب على القفزة التي إستمرت 6 أشهر، بحسب ما ذكر سميث في تعليقه على الفيديو.



وقد نفّذ سميث القفزة ببراعة رغم أن الطقس في ذلك اليوم لم يكن معتدلاً، وكان ينبأ بحدوث تغيرات جوية قد تلغي فكرة القفز، ولكن سميث كان لديه إصرار عجيب، والدافع وراءه هو القضاء على فكرة “الخوف”، حيث كان يرافقه أسرته بالكامل.