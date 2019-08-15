شاهدوا.. يارا صبري مع ولديْها وزوجها للمرة الأولى

نشرت الممثلة السورية المعارضة يارا صبري صورة جمعتها مع ولديْها وزوجها ماهر صبري للمرة الأولى منذ دخولها السوشيال ميديا.

ارا صبري ومنذ اندلاع الحرب في سوريا أعلنت عن تأييدها للثورة السورية التي جاءت، بحسب رأيها، لتطهير سوريا من النظام الحالي وعلى رأسه بشار الأسد، لكن والدها الممثل السوري الكبير سليم صبري كان مع النظام السوري وكان يدعو دائماً إلى وحدة الشعب السوري منعاً لأي حروب أو استغلالات.

مواقفها السياسية تراجعت كثيرًا في الفترة الأخيرة، وقررت الإبتعاد عن السياسة ولم تؤيد المعارضة ولا الموالاة، واكتفت بالحيادية.