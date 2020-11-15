تداول عدد من الحسابات النشطة المعنية بأخبار وحياة المشاهير علي السوشيال ميديا مجموعه من الصور شهدت ظهور النجم كريم عبد العزيز مع شقيقته “ياسمين” في حفل زفافها علي أحد رجال الأعمال المصريين، قبل عدة سنوات ويعد هذا الظهور الأول والأخير لها منذ ذلك الوقت.

يُشار إلي أن الفنان كريم عبد العزيز له شقيقة واحدة اسمها ياسمين عبدالعزيز، وبسبب اسم شقيقته ظهرت بعض الشائعات لفترة أن الفنانة ياسمين عبد العزيز هي شقيقته، ولكن أوضح كريم الحقيقة ونفى هذه الشائعة، بينما ظهر مع شقيقته في حفل زفافها، والتي بدت قريبة الشبه به.

يُذكر أن شقيقة الفنان كريم عبد العزيز لم تظهر على الشاشة سوى في عمل واحد فقط في طفولتها وهو فيلم “منزل العائلة المسمومة” عام 1986 والذي شاركها فيه شقيقها الظهور وكان من إخراج والدهما المخرج الكبير محمد عبد العزيز. وهي اليوم سيدة منزل وبعيدة كلياً عن التمثيل

وعلي الصعيد الفنى، يشارك الفنان كريم عبد العزيز في بطولة “فيلم كيرة والجن” مع النجم أحمد عز ، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة سينرجي، والفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول الفيلم واقع المجتمع المصري في فترة الإحتلال الإنجليزي إبان ثورة 19، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.

كما يُشارك النجم كريم عبد العزيز في بطولة فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع الفنانة دينا الشربيني و يشاركهما البطولة ماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى، وطرح صناعه الأفيشات الدعائية خلال الأسابيع الماضية، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربيني.