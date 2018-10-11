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شاهدوا.. ياسمين رئيس ترد على منتقدي إطلالتها في مهرجان “الجونة “

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علّقت الممثلة المصرية ​ياسمين رئيس​ على إطلالتها الجريئة في النسخة الثانية من ​مهرجان الجونة السينمائي​ الدولي الذي أقيم في شهر أيلول سبتمبر الماضي، قائلة: “أنا مغامرة في كل حياتي، وده مش مقتصر على اختياراتي السينمائية، الحياة من غير مغامرة ميبقاش ليها معنى”.

وجاء هذا التعليق في سياق حديثها ضمن برنامج MBC trending بعد جملة تعليقات تعرّضت لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أنّ ياسمين رئيس أغلقت حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد كثرة التعليقات التي انتقدت إطلالتها مؤخرا في مهرجان الجونة.

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