شاهدوا.. ياسمين رئيس تسخر من منتقدي فساتين الفنانات في مهرجان الجونة

لم تقف الممثلة المصرية ياسمين رئيس مكتوفة الأيدي أمام الانتقادات اللاذعة التي وجهت في الأيام الأخيرة لإطلالات الفنانات في الدورة الثانية من مهرجان الجونة المقام من 20 إلى 28 سبتمبر.

لم تكتف ياسمين رئيس بوقف التعليقات على فيديو رقصها مع يسرا وتامر حبيب على أغنية “مجانين بس نعيش” لثلاثي أضواء المسرح لتفادي الطاقة السلبية من التعليقات، بل قررت هذه المرة أن تسخر من المنتقدين.



نشرت ياسمين رئيس عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي على موقع Instagram، صورة من أحد الأفلام العربية الكوميدية لسيدتين بملابس غير متناسقة وماكياج صارخ.

وصاحب الصورة تعليق ورد به: “لو كنا هناك كانوا رأوا جمالنا. فساتينهن بلدي جدا”، في سخرية من المنتقدين الذين لا يعرفون كيف يظهرون بملابس متناسقة من الأساس.



كانت ياسمين قد قررت غلق التعليقات على فيديو رقصها مع تامر حبيب ويسرا عبر حسابها على موقع Instagram.

وأوضحت ياسمين: “نأسف لإغلاق التعليقات لأننا لا نريد استقبال أي طاقة سلبية في الوقت الحاضر. وشكرا”.

كما فسرت ياسمين رئيس موقفها في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع Twitter، ورد بها: “أتمنى أن يهدأ الناس قليلا لأن خلاص أنا تعبت نفسيا، لا أعرف هل من المفترض أن أتعرض للسباب وأصمت”.