شاهدوا.. ياسمين رئيس وأمينة خليل تثيران الجدل والانتقاد بالسراويل القصيرة

أقام صناع فيلم “لص بغداد” احتفالاً بالعرض الخاص للفيلم مساء في إحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم محمد إمام وياسمين رئيس وأمينة خليل وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن. ورغم برودة الطقس، ظهرت الفنانتان ياسمين رئيس وأمينة خليل ترتديان “الشورت” (سروال قصير)، مما أثار موجة من الجدل والانتقاد حول إطلالتيهما.

وظهرت ياسمين وهي ترتدي بلوفر أبيض مع شورت أسود من الجلد وحذاء برقبة عالية، في حين ظهرت أمينة خليل مرتدية شورت “كاروهات” مع جاكيت من نفس النقشة.

يذكر أن ياسمين رئيس تعاقدت على بطولة فيلم “لص بغداد” بعد اعتذار اكثر من ممثلة عن عدم المشاركة في الفيلم إما بسبب صعوبة الدور أو لارتباطهن بأعمال أخرى، فلجأ إليها صناع العمل للتعاقد معها وبمجرد قراءتها للسيناريو وافقت مباشرة على الاشتراك فيه، وأكدت في تصريحات صحافية أنها قبلت الدور لأنه استفز طاقاتها التمثيلية.