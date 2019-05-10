شاهدوا.. ياسمين صبري متهمة يتقليد شيرين عبد الوهاب

أثار عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي الحديث عن إتهام الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ بتقليد مواطنتها الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ وذلك من خلال فكرة وأحداث مسلسلها الذي تقدمه حالياً ضمن السباق الرمضاني بعنوان “حكايتي”.



وأشار المتابعون أن هناك تشابه كبير بين أحداث مسلسلها الجديد “حكايتي”، وبين مسلسل “طريقي” الذي قدمته شيرين منذ سنوات، إذ تدور أحداث المسلسلين حول فتاة طموحة يحاربها أخوها ويحرمها من استكمال تعليمها.



ويشار إلى أن المسلسل كان واجه إنقادات سابقة فيما خص تجسيد الفنانة الشابة سارة التونسي دور والدة ياسمين صبري خصوصًا أنها أصغر منها سناً!