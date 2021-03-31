أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء الممثل الشاب ياسين السقا نجل الفنان “أحمد السقا” الذي شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام” بصورة من داخل كواليس “مسلسل الملك” المنتظر عرضه في رمضان 2021 ، ويشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن علي رأسهم الفنان عمرو يوسف. وظهر ياسين في الصورة وهو يشبه والده بدرجة كبيرة .

وكشف ياسين السقا، من خلال تعليقه علي إحدي الصور له بجانب الفنان رشدي الشامي، عن بعض تفاصيل العمل حيث قال : “الاستاذ رشدي الشامي يلعب دور سنحم أبويا في الملك احمس و ممكن اقول ابويا في اللوكايشن كمان. اتعلمت من حضرتك كتير جدا جدا جدا يا سيدي رشدي انت بجد ممثل عبقري. استنوا سنحم و شري في مسلسل الملك رواية الكاتب المصري العالمي نجيب محفوظ. اخراج استاذ الكبير جدا حسين المنيباوي اللي هيفضل طول عمره صاحب فضل عليا”، وتفاعل معه الكثيرون من متابعيه الذين تمنوا له النجاح في أولي تجاربه الفنية .

يُشار إلي أن “مسلسل الملك” مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، يس السقا، معتز هشام.

من ناحية أخري، يشارك الفنان أحمد السقا في المائدة الرمضانية لهذا العام من خلال “مسلسل نسل الأغراب” ، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد السقا وأمير كرارة، وهم مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.

كما ينتظر السقا طرح فيلمه الجديد «العنكبوت» في دور العرض السينمائي، الذي انتهى من تصويره منذ عدة اسابيع ويشارك في بطولته كل من باسل خياط ومنى زكي وريم مصطفى ومجموعة من الوجوه الشابة .