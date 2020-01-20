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شاهدوا يسرا تكشف حقيقة إصابتها بالسرطان.. ما علاقة والدتها !

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yusra

يسرا

كشفت الممثلة المصرية يسرا عن حقيقة تعرضها للاصابة بمرض سرطان الدم “لوكيميا” واصفة إيّاها أها أصعب لحظات حياتها في أوجّ شهرتها.
وقالت يسرا خلال برنامج “الدنيا علمتني” : في مرحلة من حياتي الفنية ذهبت الى الخارج لاجراء بعض التحاليل الطبية وفاجأني الطبيب بان هناك احتمال اصابتي بسرطان الدم”.
واضافت يسرا : عشت حياة صعبة لمدة 3 شهور وقررت الا أحداً بذلك، حتى والدتي لانني كنت أخشى عليها من الصدمة”.
واوضحت ان هذه التجربة جعلتها تتأمل وتفكّر في بعض الامور وحين توفيت والدتها تمنت :”لو أن الزمن يعود لساعة واحدة كي تردَّ الجميل لوالدتها وتعتني بها أكثر وتنفذ طلباتها بعدما شعرت بالضياع”.
وتابعت يسرا : “اكتشفت انه لابد ان نكون متسامحين ولا ننتظر المقابل من أحد”.

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