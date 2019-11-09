شاهدوا يسرا تكشف: هذا سبب عدم حضوري جنازة هيثم أحمد زكي

استضافت المذيعة إنجي علي في برنامج “أسرار النجوم”، المذاع على إذاعة راديو “نجوم إف إم”، والذي يبث مباشرة عبر يوتيوب، الفنانة الكبيرة يسرا في مداخلة هاتفية نعت فيها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وأوضحت خلال المداخلة أنها لم تستطع الحضور للجنازة بسبب وجودها في أميركا.

وقالت يسرا: “أتذكر من اللحظات الصعبة لما أحمد زكي دخل في غيبوية قلت لهيثم أقعد تحدث معه وحدث بالفعل، وخرج من عنده وقال لي والدي حضني وهو في الغيبوبة وبكى بشدة، وهيثم متربي وحظه كان قليل في كل حاجة، متضايقة لعدم تواجدي وأنا حاليًا في أميركا ولن أتمكن أيضًا من العودة لحضور العزاء”.

تابعت يسرا: “أحمد زكي كان طوال الوقت خايف عليه، وقلقان عليه في الدراسة وفي الفن، وهيثم كان انطوائيًا، وجمال الوسط الفني وقوته لما حد بيقع فينا كلنا نتجمع معه حتى لو كنا مختلفين وهيثم كان يستاهل هذا وكان في حاله ولم يفرض نفسه على أحد ولم يقل أنا ابن أحمد زكي، وكان نظيفًا ورائعًا، وراح في مكان أحسن بالتأكيد، وآخر مرة قابلته لما عملنا الإعلان الخاص بوالده مع إحدى الشركات الشهيرة، كان قليل الكلام، وأتذكر ذهابي في إحدى المرات عملت عمرة لوالده ولم أقل لأحد نهائيًا وفوجئت به يكلمني ويشكرني واستغربت من معرفته لهذا الموقف”.

يذكر أن وجود الفنانة يسرا في أميركا جاء بسبب تكريمها من قبل جمعية أميركا للإعلام الخارجي (AAM) والذي تم في حفل العشاء السنوي السابع بواشنطن، حيث يستهدف تكريم الأفراد الذين تكشف أعمالهم عن التزام قوي بقيم عالمية ومن يقدرون قوة الإعلام في نقل المعلومات والإلهام والتأثير الإيجابي على المجتمع.

ويأتي تكريم AAM ليسرا باعتبار أن مسارها المهني يمنح الأميركيين نموذجًا مختصرًا لتاريخ صناعة الترفيه في مصر؛ ودور هذه الصناعة كمحفز للحوار المجتمعي، وصداها المستدام في العالم العربي والقدرة على تناول التابوهات وإبراز الأصوات الساعية إلى إحداث التغيير الإيجابي.