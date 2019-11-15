شاهدوا.. يسرا تلتقي بـ مايا دياب دياب وابنتها في عرض أزياء نيكولا جبران

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر لقاء ​الممثلة المصرية يسرا​ بالفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ خلال حضورهما مؤخراً عرض أزياء المصمم اللبناني نيكولا جبران.



وظهرت يسرا في الفيديو وهي تتحدث مع مايا دياب وتخبرها أنها منشغله هذه الفترة في تصوير بعض الأعمال، كما ظهرت في فيديو آخر تستقبل ابنة مايا دياب K وتقبلها معبرة عن اشتياقها لها.

يشار إلى ان دياب تشارك للمرة الاولى في عمل مسرحي إلى جانب الممثل المصري حسن الرداد في مسرحية “لوكاندة الأوباش” وذلك ضمن فعليات موسم الرياض.