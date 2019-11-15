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شاهدوا.. يسرا تلتقي بـ مايا دياب دياب وابنتها في عرض أزياء نيكولا جبران

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maya diab yusra

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر لقاء ​الممثلة المصرية يسرا​ بالفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ خلال حضورهما مؤخراً عرض أزياء المصمم اللبناني نيكولا جبران.

 

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#يسرا مع #مايا_دياب وابنتها K في عرض أزياء #نيكولا_جبران

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وظهرت يسرا في الفيديو وهي تتحدث مع مايا دياب وتخبرها أنها منشغله هذه الفترة في تصوير بعض الأعمال، كما ظهرت في فيديو آخر تستقبل ابنة مايا دياب K وتقبلها معبرة عن اشتياقها لها.
يشار إلى ان دياب تشارك للمرة الاولى في عمل مسرحي إلى جانب الممثل المصري حسن الرداد في مسرحية “لوكاندة الأوباش” وذلك ضمن فعليات موسم الرياض.

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