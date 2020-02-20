شاهدوا.. يسرا سفيرة الدراما العربية

مُنحت الفنانة المصرية يسرا لقب سفيرة الدراما العربية، وذلك خلال تكريمها من قبل جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي في باريس ووزير الثقافة التونسي السابق.

ونظمت هذا التكريم دعبله الأسود رئيسة ​مهرجان ايام القاهرة للدراما العربية​، والتي كانت بدأت فعالياته في الفتره ما بين 16 الى 19 شباط الحالي.

وحملت الدورة الأولى اسم دوره مئوية فريد شوقي بحضور 50 نجم من نجوم الدراما العربية منهم الممثلتين المصريتين ​ليلى علوي​ و​الهام شاهين​.

وقالت عبله الأسود ان المهرجان بدأ من باريس الى القاهرة، نظرا للتشابه الكبير بينهما من ناحية السياحة.







