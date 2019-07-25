شاهدوا.. يسرا محنوش تفاجئ الجميع بلوك جديد ومختلف

تتحضر الفنانة التونسية ​يسرا محنوش​ لاطلاق أغنية منفردة من أجواء الصيف بعنوان “يا روحي و يا دادا” وهي اغنية من كلمات كريم العراقي والحان فاضل الفالح ، إذ تتميّز هذه الأغنية باللون العراقي الشوبي.

واختارت يسرا أن تصوّر العمل على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، إذ تظهر يسرا في هذا الكليب بلوك جديد ومختلف تطل من خلاله لاول مرة على جمهورها.

وستلتقي يسرا مع محبيها في قفصة يوم 26 تموز ثم في قابس يوم 5 آب والاردن يوم 14 آب وهي أيضا في صدد تحضير حفل كمفاجأة في أحد المهرجانات بعدما قررت سابقاً الابتعاد عنها نزولا عند رغبة المحبين.