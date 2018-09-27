شاهدوا.. يعقوب الفرحان يرقص ويحمل مولوده الاول “يوسف”من ليلى اسكندر

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي، لحظات انتظار الممثل السعودي يعقوب الفرحان، انجاب زوجته الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر مولودهما الاول “يوسف”، ورد فعله “الراقص” بعد انتهاء عملية الولادة بالسلامة، والمرة الأولى التي حمل فيها ابنه.

بدورها شاركت اسكندر جمهورها الصورة الأولى لـ”يوسف”، معلقةً بالقول: “بفضل الله رزق اليوم آل الغامدي واسكندر الكرام بمولودهما الجميل يوسف بن يعقوب بن يوسف الغامدي، في تمام الساعة الثالثة ظهراً في لبنان بيروت”.



وأوضحت أن الولادة استمرت أكثر من 12 ساعة، مضيفةً: “الف مبروك لكل الاحباء والاقرباء والاصدقاء بقدوم يوسف، شكرا ًلجميع المهنئين ويربى بعزكم وبعز اهله، احبكم قد الدنيا ولو ايش ما كتبت ما اقدر اوفيكم حقكم يا اهلي وناسي”.

يُذكر أن ليلى ويعقوب أعلنا زواجهما في عام 2015 بعدما تزوجا سراً في عام 2013.