شاهدوا ​نرمين الفقي تفاجئ متابعيها برشاقتها.. فهل خضعت لعملية تكميم معدة؟

نفت الممثلة المصرية ​نرمين الفقي​ ما تردد في الأونة الأخيرة عن خضوعها لأية عمليات لإنقاص وزنها.

وقالت الفقي في ردها على تساؤلات متابعيها حول خضوعها لعملية تكميم معدة لتظهر بهذه الرشاقة: “لم أخضع لأي عملية سواء تكميم معدة أو غيرها وكل ما يتردد حول هذا الأمر غير صحيح”.

وكشفت الفقي سر رشاقتها، بقولها: “أحافظ على رشاقتي من خلال ثلاث خطوات وهي المشي لأكثر من ساعة يومياً، والإمتناع عن تناول الطعام قبل النوم وأيضاً النوم بشكل منتظم”.

يذكر أن الفقي تشارك في مسلسل “أبو العروسة”، من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، محمد عادل، مدحت صالح، أحمد عبدالله محمود، كوكي، ولاء الشريف، وغيرهم، من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

