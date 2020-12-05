تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة المصرية نيللي كريم وهي ترقص مع مواطنها الفنان آسر ياسين على أنغام أغنيتهما “مليونير”.

وظهرت نيللي وهي ترقص مع آسر ياسين الذي ظهر بقصة شعره الجديدة لشخصية “الشايب”.

يذكر أن أغنية “مليونير” هي تتر مسلسل “بـ100 وش” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.