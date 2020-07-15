شارك الفنان المصري “أحمد رزق” جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعة من الصور جمعته مع أبنائه الثلاثة أثناء استمتاعهم بالإجازة الصيفية داخل أحد أحواض السباحة، ولفتت تلك الصور أنظار المتابعين الذين أكدوا علي الشبه الكبير جداً بين رزق وأبنائه .

حيث ظهر رزق في الصور برفقة أبنائه الثلاثة “حمزة” و”عمر” و”يحيي” وهم يستمتعون بأجواء الصيف داخل “حمام سباحة” في منزله، وعلّق قائلاً: “الصيف في البيت”، وأنهالت التعليقات من المتابعين الذين اشاروا إلي الشبه الكبير والتطابق الشكلي بينه وبين أبنائه، وحصد المنشور كم هائل من الإعجابات والتعليقات الإيجابية بعد نشره بساعاتٍ قليلة .

وعلي الصعيد الفنى، يعمل الفنان أحمد رزق حالياً على التحضير لبطولة مسلسل جديد يحمل اسم “في يوم وليلة” تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي وتدورأحداثه فى 35 حلقة والمقرر تصويره الشهر المقبل للعرض فى الموسم الشتوى.

ويخوض أحمد رزق تجربة دراما الساسبنس والتشويق للمرة الثانية على التوالى بعدما قدمها فى مسلسله الأخير “بخط الايد”، حيث يبتعد رزق مرة أخرى عن الكوميديا التى اشتهر بها فى معظم أعماله، ويعمل القائمون على “فى يوم وليلة” على وضع الخطوط العريضة على الموضوع والشخصيات قبل بدء عملية ترشيح الفنانين.